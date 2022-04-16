KEDİLER SAHİPLERİNİN İSMİNİ BİLİYOR
KEDİLER SAHİPLERİNİN İSMİNİ BİLİYOR
0
TÜRKİYE'DE BİR İLK!
TÜRKİYE'DE BİR İLK!
0
BEBEKLERİ DÜNYAYA GELDİ
BEBEKLERİ DÜNYAYA GELDİ
0
TWITTER'I İSTİYOR!
TWITTER'I İSTİYOR!
0

Karabük Üniversitesi 53 kişi alacak

Karabük Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 53 kişi alacağını duyurdu

Karabük Üniversitesi 53 kişi alacak
16 Nisan 2022 Cumartesi 10:54

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Karabük Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara toplam 53 (elli üç) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

İlan içi başvurular 15 Nisan 2022 ile 29 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


AYRINTILAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
İzmir depreminde 11 kişinin öldüğü Yılmaz Erbek Apartmanı'nın tek tutuklusu isyan etti!
Sonraki Haber
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 144 kişi alacak
Doğum günü kutlarken ceset buldular!
Doğum günü kutlarken ceset buldular!
0
Öğrenci yurdunda acı olay! 4. kattan düştü!
Öğrenci yurdunda acı olay! 4. kattan düştü!
0
Lüks yata talep arttı!
Lüks yata talep arttı!
0
Üniversiteye bilişim personeli alınacak
Üniversiteye bilişim personeli alınacak
0
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 144 kişi alacak
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 144 kişi alacak
0
Göç idaresi açıkladı! Sınır dışı edilen göçmen sayısı...
Göç idaresi açıkladı! Sınır dışı edilen göçmen sayısı...
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.