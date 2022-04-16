Karabük Üniversitesi 53 kişi alacak

Karabük Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 53 kişi alacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Karabük Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara toplam 53 (elli üç) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

İlan içi başvurular 15 Nisan 2022 ile 29 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.



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