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Karabük Üniversitesi 58 kişi alacak

Karabük Üniversitesi 58 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Karabük Üniversitesi 58 kişi alacak
26 Eylül 2022 Pazartesi 10:35

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Karabük Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara toplam 58 (elli sekiz) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 


İlan için bugün başlayan başvurular 15 gün sonra son bulacaktır.


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