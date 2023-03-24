Karabük Üniversitesi 61 kişi alacak

Karabük Üniversitesi Rektörlüğü, 61 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı.

Karabük Üniversitesi 61 kişi alacak
24 Mart 2023 Cuma 10:53

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Karabük Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 61 (altmış bir) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

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