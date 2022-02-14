Karabük Üniversitesi 64 kişi alacak

Karabük Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 64 kişi alacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Karabük Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara toplam 64 (altmış dört) adet sözleşmeli personel alınacaktır.



İlan için başvurular 14 Şubat-28 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.



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