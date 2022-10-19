Karacadağ Kalkınma Ajansı personel alacak

Karacadağ Kalkınma Ajansı uzman personel alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Karacadağ Kalkınma Ajansı 4 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; Diyarbakır ve Şanlıurfa Bölgesinin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, esnek ve dinamik çalışabilen, yaratıcı ve analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, İngilizceyi akıcı şekilde konuşabilen, kendiliğinden iş yapabilme becerisine sahip, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına kolay uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 2 (iki) Uzman Personel alımı yapılacaktır.



İlan için başvurular 8 Kasım ile 18 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.



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