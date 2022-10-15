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Karadeniz Teknik Üniversitesi 18 kişi alacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 18 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Karadeniz Teknik Üniversitesi 18 kişi alacak
15 Ekim 2022 Cumartesi 10:40

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Karadeniz Teknik Üniversitesi çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları ve "Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili Yönerge"sinde istenen özellikleri sağlamaları gerekmektedir.


İlan için başvurular 14 Ekim ile 28 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


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