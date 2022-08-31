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Karadeniz Teknik Üniversitesi 74 kişi alacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 74 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

Karadeniz Teknik Üniversitesi 74 kişi alacak
31 Ağustos 2022 Çarşamba 11:14

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Karadeniz Teknik Üniversitesi  çeşitli birimlerine 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların, 657 sayılı kanunun 48. maddesindeki genel şartları ve "Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili Yönerge"sinde istenen özellikleri sağlamaları gerekmektedir.

 


İlan için başvurular 31 Ağustos 2022 tarihinde başlayacak ve 15 gün sürecektir.

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