Karadeniz Teknik Üniversitesi personel alacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını açıkladı

Karadeniz Teknik Üniversitesi personel alacak
28 Mart 2023 Salı 11:05

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Karadeniz Teknik Üniversitesi, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 6 ncı maddesi ile 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 2 (iki) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Başvuruda bulunan adaylardan şartları uygun olanlar sözlü sınava davet edilecektir.


Detaylar için tıklayınız.

Önceki Haber
Koç Üniversitesi öğretim üyesi alımı
Sonraki Haber
Göztepe deplasmanlarda gülüyor
Koç Üniversitesi öğretim üyesi alımı
Koç Üniversitesi öğretim üyesi alımı
0
Sağlık Bakanlığı 31.600 personel alacak
Sağlık Bakanlığı 31.600 personel alacak
0
Eski eşi ile yanındaki arkadaşını öldüren polis: Profesyonelliğimi son ana kadar korudum
Eski eşi ile yanındaki arkadaşını öldüren polis: Profesyonelliğimi son ana kadar korudum
0
Kontrolden çıkan otomobil trafik uygulama noktasına daldı; 5’i polis, 6 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil trafik uygulama noktasına daldı; 5’i polis, 6 yaralı
0
Kiracılara "evden çık" komisyonu
Kiracılara "evden çık" komisyonu
0
Konya'da çöp evde bulunan 1,5 yaşında kız çocuğu hastaneye kaldırıldı
Konya'da çöp evde bulunan 1,5 yaşında kız çocuğu hastaneye kaldırıldı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.