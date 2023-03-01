Karadeniz Teknik Üniversitesi personel alacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü personel alımı yapacağını açıkladı

Karadeniz Teknik Üniversitesi personel alacak
01 Mart 2023 Çarşamba 11:11

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Karadeniz Teknik Üniversitesi, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 6 ncı maddesi ile 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 2 (iki) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.


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