HASTANEYE KALDIRILDI
HASTANEYE KALDIRILDI
0
SEREN SERENGİL: BOYUM KISALDI
SEREN SERENGİL: BOYUM KISALDI
0
ZORLUKLARI BİRLİKTE AŞIYORLAR
ZORLUKLARI BİRLİKTE AŞIYORLAR
0
İZMİR'E BİSİKLET ÖDÜLÜ
İZMİR'E BİSİKLET ÖDÜLÜ
0

Karadeniz Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi sözleşmeli olarak görevlendirmek üzere 39 kişi alacağını duyurdu

Karadeniz Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
03 Aralık 2021 Cuma 10:23

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Karadeniz Teknik Üniversitesi Merkez ve Özel Bütçe, 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere ilanda belirtilen unvanlarda yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın ''Ortaöğretim" 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP94); "Ön Lisans" 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSS93)" ve “Lisans” 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP3) puan türü esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır.

 


Hemşire, büro personeli, destek personeli, koruma ve güvenlik personeli ve teknisyen alımı için başvurular 1 Aralık 2021 tarihinde başlayacak olup 15 gün sürecektir.


DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Kılıçdaroğlu: TÜİK'e gidiyorum
Sonraki Haber
Tarsus Üniversitesi 11 kişi alacak
İstanbul Medipol Üniversitesi 28 kişi alacak
İstanbul Medipol Üniversitesi 28 kişi alacak
0
Tarsus Üniversitesi 11 kişi alacak
Tarsus Üniversitesi 11 kişi alacak
0
Yeni Lezzetlerle Tanışmanız İçin Sizi Hazz’a Bekliyoruz
Yeni Lezzetlerle Tanışmanız İçin Sizi Hazz’a Bekliyoruz
0
İntihara kalkışan baba yanlışlıkla kızını öldürdü
İntihara kalkışan baba yanlışlıkla kızını öldürdü
0
Marketlerdeki plastik poşetlerin 2022 fiyatı belli oldu
Marketlerdeki plastik poşetlerin 2022 fiyatı belli oldu
0
Bir kadın daha isyan etti: Bir ilişkiyi istemediğim için ölmek istemiyorum
Bir kadın daha isyan etti: Bir ilişkiyi istemediğim için ölmek istemiyorum
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.