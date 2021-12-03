Karadeniz Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi sözleşmeli olarak görevlendirmek üzere 39 kişi alacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Karadeniz Teknik Üniversitesi Merkez ve Özel Bütçe, 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere ilanda belirtilen unvanlarda yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın ''Ortaöğretim" 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP94); "Ön Lisans" 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSS93)" ve “Lisans” 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP3) puan türü esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır.



Hemşire, büro personeli, destek personeli, koruma ve güvenlik personeli ve teknisyen alımı için başvurular 1 Aralık 2021 tarihinde başlayacak olup 15 gün sürecektir.



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