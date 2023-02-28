Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi personel alacak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli personel alımı yapacak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi personel alacak
28 Şubat 2023 Salı 10:43

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara toplam 20 adet sözleşmeli personel alınacaktır.


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