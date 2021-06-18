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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi sağlık personeli alacak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 17 sözleşmeli sağlık personeli alacağını açıkladı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi sağlık personeli alacak
18 Haziran 2021 Cuma 09:54

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 17 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 

Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olması gerekmektedir.

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