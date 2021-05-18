Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nin 13 sözleşmeli personel alacağı açıklandı

Karamanoğlu Mehmetbey Ünivesitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.



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