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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nin 13 sözleşmeli personel alacağı açıklandı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
18 Mayıs 2021 Salı 09:56

Karamanoğlu Mehmetbey Ünivesitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.


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