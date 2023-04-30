Karamollaoğlu: 14 Mayıs’ta Türkiye’de zihniyet değişikliğine ihtiyacımız var

Gündoğdu Meydanı'ndaki Millet İttifakı Mitingi'nde konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "14 Mayıs’ta Türkiye’de zihniyet değişikliğine, yönetim anlayışının değişikliğine ihtiyacımız var. İktidara Millet İttifakı gelecek. Kemal Bey, inşallah 13. Cumhurbaşkanımız olacak" dedi

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir'de Gündoğdu Meydanı'ndaki Millet İttifakı Mitingi'nde konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Çok kıymetli İzmirli kardeşlerim, bu birlikteliğimizin hayırlara vesile olmasını Cenabı haktan niyaz ediyorum. Önemli bir dönemden geçiyoruz. 20 yıldır iktidarda kalan, 2 dönemdir tek başına Türkiye’yi yöneten arkadaşlar artık patinaj yapmaya başladılar, hatta geri gidiyorlar. Problemleri çözemiyorlar. Son dönemde taktik değiştirdiler, ‘biz ne kadar becerikliyiz’ diye anlatmaya çalışıyorlar. Boşuna çaba sarf ediyorlar. Milletimizin derdi belli. Adalet en çok ihtiyaç duyduğumuz husus. Adalet olmadan devlet olmaz. Ama yeter mi yetmez. İnsanlar geçinebilecekleri gelire kavuşmak mecburiyetindedir. 85 milyonluk ülkemizde 85 milyonun da hangi düşüncede hangi inançta olursa olsun rahat geçinebilecek gelire ihtiyaç var. Bir husus gündeme getirmek istiyorum; 100 sene önce İstiklal harbimizi başarıyla neticelendirdik, düşmanlar denize döküldü ve İzmir bağımsızlığın sembolü oldu. Sizleri de bugün, o günkü ecdadımızın torunları olarak tebrik etmeyi görev olarak biliyorum. Ancak bu bağımsızlık gururunu yaşamanın ardından yine İzmir’de iktisat kongreleri tertip edildi. Kendi memleketimizde huzur içinde yaşayabilmek, ihtiyaçlarımızı karşılayabilmek için hangi adımları atmaya ihtiyacımız olduğu belirlendi. 1930’da burada yapılan kongreler neticesinde ülkemizin nasıl büyük hamlelere sahne olduğunu el birliğiyle gördük. Her ilde fabrikalar, tesisler kuruldu, insanlarımıza iş imkanı sağlandı. Bizim politikalarımızın temelinde bu anlayış yatıyor. Biz ülkemizi bir baştan bir başa sanayi tesisleriyle yüksek teknolojiyle, her konuda ‘biz varız’ diyen bir anlayışla yönetmek zorundayız. Herkes rahat geçinebileceği bir gelire sahip olacak, bu bizim idealimiz. Şimdi TOGG arabasıydı, insansız hava araçlarıydı, bunların hepsini sergiliyorlar ama bizim insanımızın ihtiyaçlarına nasıl çare olacaklarını söyleyemiyorlar. Ama biz size vaat ediyoruz, nasıl çözeceğimizi de anlatmaya çalışıyoruz. 14 Mayıs’ta Türkiye’de zihniyet değişikliğine, yönetim anlayışının değişikliğine ihtiyacımız var. İktidara Millet İttifakı gelecek. Kemal Bey, inşallah 13. Cumhurbaşkanımız olacak. Kurulacak hükümet, bu milletin tüm ihtiyaçlarını demokratik, insan haklarına yakışır biçimde tamamlayacak. 14 Mayıs’ta desteğinizi bekliyorum. Allah, en büyük zaferleri inşallah Millet İttifakı’na nasip etsin" ifadelerini kullandı.