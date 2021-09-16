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Karamürsel Belediyesi 3 tarlayı kiraya verecek

Karamürsel Belediyesi'ne ait 3 adet tarlanın ihale ile kiraya verileceği açıklandı

Karamürsel Belediyesi 3 tarlayı kiraya verecek
16 Eylül 2021 Perşembe 10:18

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Karamürsel Belediyesi'nde bulunan 3 taşınmaz 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile tahmini bedel üzerinden artırım yapılmak üzere ihale edilerek kiraya verilecektir.

 

İhale 28.09.2021 Salı günü Belediye Encümeni huzurunda Belediye Meclis Toplantı odasında yapılacaktır.

İhale şartnamesi Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

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