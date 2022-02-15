Karar onandı! Barış Pehlivan ve Murat Ağırel yeniden cezaevine girecek!

Bir MİT mensubunun Libya’da şehit olmasına ilişkin haberleri nedeniyle yargılanan 5 gazeteciye verilen hapis cezası kararları onandı. Bugün Çağlayan Adliyesi’ne giden gazetecilerden Barış Pehlivan, Murat Ağırel tutuklanarak yeniden cezaevine girecek!

İstinaf Mahkemesi'nin, şehit MİT mensubu haberi nedeniyle Ferhat Çelik, Barış Pehlivan, Hülya Kılınç, Murat Ağırel, Aydın Keser, Eren Ekinci ve Barış Terkoğlu İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmıştı.

Yargılama sonucu mahkeme, Barış Terkoğlu ve Eren Ekinci halkında beraat kararı verirken, Barış Pehlivan ile Hülya Kılınç’a ‘istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek’ suçundan 3 yıl 9’ar ay, Murat Ağırel, Ferhat Çelik ve Aydın Keser’e de aynı suçtan 4 yıl 8’er ay 7’şer gün hapis cezası verilmişti.

Yerel mahkemenin kararının ardından dosya İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, gazeteciler hakkında yerel mahkeme tarafından verilen kararı onadı.

“SUSMAYIN, KORKMAYIN, ALIŞMAYIN”

İnfaz savcılığına başvuru için Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne giden Murat Ağırel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Şehit olan vatan evlatlarına şehadet dilediğim için bugün tekrar cezaevine giriyorum. Şehit edenler ise ülkemde renkli halılar ile karşılanıyor. Şimdiye kadar yazdığım hiçbir şeyi yalanlayamayanlar beni adaletsizlikle susturacaklarını sanıyorlar. SUSMAYIN,KORKMAYIN,ALIŞMAYIN” ifadelerine yer verdi.

Murat Ağırel, adliye önünde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Dün avukatlarımız Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararı kesinleştirdiğini ve infaz savcılığına gönderdiğini bildirdi bize. Prosedür olarak infaz savcılığı bizim hakkımızda yakalama kararı çıkarıp, bizimle ilgili de müddetname hazırladıktan sonra cezaevine teslimimiz yapılması gerekiyor. Biz de savcılarımıza yardımcı olmak için, ‘bizi yakalama kararı çıkarmanıza gerek yok. Biz gelip teslim oluyoruz’ dedik. Silivri’ye cezaevine gideceğiz. Süreci hep birlikte göreceğiz.”

“ÜLKEMİZ ADINA UTANÇ VERİCİ DURUMLAR YAŞANIYOR”

Yaşananların üzücü bir durum belirten Ağırel, “Türkiye’de hukukun siyasetle bir arada olmaması, bir arada anılmaması gerekiyor. Ama ne yazık ki geldiğimiz konjonktürde ülkemiz adına utanç verici durumlar yaşanıyor. Hukuk söyleyeceğini söylemiştir, biz de başka hukuk yolları var onları arayacağız.

Gazeteciler kaçma şüphesiyle tutuklanır ya, gerçek gazeteciler kaçmazlar. Varsa suçları, yaptıkları her hangi olumsuz bir şey varsa gelirler yargıda hesabını verirler ve mücadelesine devam ederler. Bizler gazeteciyiz. Kalemimizi namus biliriz. Susmayız, korkmayız ve asla da alışmayız.” dedi.

Ağırel, şöyle devam etti:

“5 yılın altında olduğu için yargı süreci yok. Biz Anayasa Mahkemesi’ne gideceğiz, sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gideceğiz. Anayasa Mahkemesi’nden bu kararın bozulacağından eminiz. Çünkü dosyaya hakim olan bir kişinin bu şekilde kararın olmayacağını hukuk varsa eğer ülkemizde net şekilde görürler.”

Yaşanan hukuk sürecini kısaca özetleyen Ağırel, “İki tane vatan evladının Libya’da şehit olmasından sonra ifşa ettiğimiz gerekçesiyle ceza aldık. Daha önce bizim cezaevinde kalmamız için casusluk suçlaması yad edildi bize. Bundan beraat ettik.

Sonra dendi ki ‘siz fotoğrafları ifşa ederek bu suça sebebiyet verdiniz’ Ardından bu fotoğrafların zaten paylaşıldığını, kamuoyunda olduğunu, şehidimizin defnedileceği yerdeki muhtarın Facebook hesabında paylaşıldığını mahkemeye sunduk. Ve neticede savcılık da kabul etti. ‘Her ne kadar bu fotoğraflar ifşa edilmiş olsa da, biz bunun bu şekilde olduğunu düşünüyoruz’ dedi. Niyet beslendi. Ben buna savunmamda da demiştim, bu bir niyetnameydi. Biz bunun MİT mensuplarımızın ifşasından dolayı olmadığını çok iyi biliyoruz.” şeklinde konuştu.

“KAMUOYUNUN TAKDİRİNE BIRAKILACAK KADAR AÇIK VE NET BİR DURUM BU”

Ağırel son olarak şunları söyledi:

“Biz o gün iki vatan evladının şahadetini yüceltmek için attığımız bir Twitter mesajında sergilediğimiz tavır onların maneviyatına duyduğumuz saygıydı. Bugün Libya’daki vatan evlatlarımızı şehit olmasına sebebiyet veren kişi, darbeci Hafter’in biz ülkemizde ağırlayacağımızdan bahsediyoruz. Bunu Dışişleri Bakanlığımız açıkladı.

Ona silah, bomba, füze satan Birleşik Arap Emirlikleri ve 15 Temmuz’da 250 vatan evladını şehit eden, o olayın finansörü diye addedilen bunu devlet kaynakları, gazeteler söylüyor. O kişilerle biz burada pare top atışlarıyla, turkuaz halılarda karşılayarak birliktelik mesajını verdik. Şimdi cumhurbaşkanımız orada. Bugün biz o kişilerin şehit ettiği evlatlarımızı andığımızdan dolayı cezaevine gireceğiz. Kamuoyunun takdirine bırakılacak kadar açık ve net bir durum bu.”

Adliye önünden fotoğraf paylaşan Barış Pehlivan ise “Üçüncü kez… İşte geldik, gidiyoruz… Hoşça kalın şimdilik…” notunu düştü.