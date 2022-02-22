Karatekin Üniversitesi personel alacak

Çankırı Karatekin Üniversitesi sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 10 personel alımı yapacaklarını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara" göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Karatekin Üniversitesi'ne bağlı birimlerde istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere, 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 10 adet sözleşmeli personel alınacaktır.



İlan için başvurular 21 Şubat 2022 ile 7 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.



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