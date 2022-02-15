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Karayollaları Genel Müdürlüğü işçi alacak

Karayollaları Genel Müdürlüğü sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere işçi alımı yapacağını duyurdu

Karayollaları Genel Müdürlüğü işçi alacak
15 Şubat 2022 Salı 09:58

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı İstanbul ili sınırları içerisindeki iş yerlerine süresi belirli olmayan sürekli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere 2 eski hükümlü veya terörle mücadelede malül sayılmayacak şekilde yaralanan işçi alınacaktır.

 

Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinde talebimiz Açık İş İlanlarında 14.02.2022 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır.

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