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Karayolları Genel Müdürlüğü 224 kişi alacak

Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 224 personel alacağını duyurdu

Karayolları Genel Müdürlüğü 224 kişi alacak
15 Nisan 2022 Cuma 09:56

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Karayolları Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükümleri ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” a göre istihdam edilmek üzere Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından  doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme ile  Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle;38 Mühendis, 61 Tekniker, 115 Büro Personeli, 5 Avukat, 2 Şehir Plancısı, 3 Mimar olmak üzere toplam 224 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

 


Adaylar tercihlerini 14-21 Nisan 2022 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye göndereceklerdir. Tercih işlemleri, 21 Nisan 2022 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir.


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