Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alacak

Karayolları Genel Müdürlüğü sürekli iş sözleşmesi ile çalıştırmak üzere işçi alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Karayolları Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğüne bağlı işyerlerine süresi belirli olmayan sürekli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere bir adet eski hükümlü veya terörle mücadelede malül sayılmayacak şekilde yaralanan işçi alınacaktır.

Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinde talep Açık İş İlanlarında 09/05/2022 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır.

Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl/Şube Müdürlüğünden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler.



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