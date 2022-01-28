Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alacak

Karayolları Genel Müdürlüğü İstanbul ili sınırlarında çalıştırmak üzere işçi alacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alana ilana göre Karayolları Genel Müdürlüğü, 2 eski hükümlü veya terörle mücadelede malül sayılmayacak şekilde yaralanan işçi alımı yapacağını açıkladı.

Alıncak ilan için başvurular 27 Ocak 2022 tarihinde başlayacak ve 5 gün sürecektir.

Başvurmak isteyenler Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl/Şube Müdürlüğünden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler.

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