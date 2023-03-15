Karayolları Genel Müdürlüğü personel alacak

Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

Karayolları Genel Müdürlüğü personel alacak
15 Mart 2023 Çarşamba 10:07

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre genel müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek Madde 2’nin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda toplam 102 sözleşmeli personel alınacaktır.

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