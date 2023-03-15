Karayolları Genel Müdürlüğü personel alacak

Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre genel müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek Madde 2’nin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda toplam 102 sözleşmeli personel alınacaktır.

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