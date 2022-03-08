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Karayolları Genel Müdürlüğü personel alacak

Karayolları Genel Müdürlüğü eski hükümlü veya terörle mücadelede malül sayılmayacak şekilde yaralananlardan işçi alımı yapacağını duyurdu

Karayolları Genel Müdürlüğü personel alacak
08 Mart 2022 Salı 09:53

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı İstanbul ili sınırları içerisindeki iş yerlerine süresi belirle olmayan sürekli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere 2 eski hükümlü veya terörle mücadelede malül sayılmayacak şekilde yaralanan işçi alınacaktır.

 

Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinde talebimiz Açık İş İlanlarında 07.03.2022 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır.

Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl/Şube Müdürlüğünden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler.

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