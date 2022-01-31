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Karda kayan otomobil otobüsle çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kırıkkale'de karda kayarak otobüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü Mikail Ünlü (45) hayatını kaybetti, 8 yaşındaki kızı yaralandı

Karda kayan otomobil otobüsle çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
31 Ocak 2022 Pazartesi 14:01

Kaza, saat 08.15 sıralarında Kırıkkale-Ankara karayolunun 14'üncü kilometresinde meydana geldi. Mikail Ünlü yönetimindeki 06 BRY 031 plakalı otomobil, karla kaplı yolda otomobilin kayması sonucu kontrolden çıkarak aynı yönde giden H.K.'nİn kullandığı 61 BE 031 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Mikail Ünlü ile yanında bulunan kızı Neva Ünlü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan yaralılardan Mikail Ünlü, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Neva'nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #kırıkkale #kaza #trafik kazası #ölüm
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