Karda mahsur kalan at, kurtarıldı

Hakkari'de, karda mahsur kalan ve donmak üzere olan at Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı. Tedavi edilen at, bakımı için bir vatandaşa teslim edildi.

Karda mahsur kalan at, kurtarıldı
13 Şubat 2020 Perşembe 15:54

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Berçelan Yaylası'na giden yolda  kar nedeniyle mahsur kalan atın donma tehlikesi geçirdiğini haber aldı. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgeye giden ekipler, atı bir branda üzerinde taşıyarak araca yükledi.  Tedavi eden at, bakımı için hayvancılık yapan Osman Cindioğlu'na teslim ettiedildi. Cindioğlu, sahipsiz ata kış döneminde ahırında bakacağını, sahibinin çıkması durumunda da teslim edeceğini söyledi.

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