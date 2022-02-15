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'Kardeşim öldürüldü' demişti ama gerçek çapraz sorguda ortaya çıktı!

15 Şubat 2022 Salı 12:05

Adana'da Abdulkadir Şengül'ün bahçede bulunduğu sırada oradan geçen maskeli ve motosikletli iki kişi tarafından öldürüldüğü öne sürülmüştü. Katilin ise ağabey Müslüm Şengül olduğu ortaya çıktı

Olay, 10 Şubat günü saat 22.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. Müslüm Şengül, polisi arayıp kar maskeli 2 kişinin motosikletle evlerine geldiğini ve kardeşini pompalı tüfekle vurduktan sonra kaçtıklarını söyleyerek yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Abdulkadir Şengül'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Şengül'ün cenazesi, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

Cinayeti soruşturan polis, cesedin evin holünde bulunmasından şüphelendi. Ayrıca güvenlik kamerası görüntülerinde eşkale uygun şüpheliler tespit edilemedi. Bu gelişme üzerine şüpheli tavırlar sergileyen Müslüm Şengül ile diğer aile bireyleri gözaltına alındı.

Emniyetteki çapraz sorguda aile, cinayeti Müslüm Şengül'ün işlediğini itiraf etti. Müslüm Şengül'ün, kardeşini öldürdükten sonra pompalı tüfeği mahalledeki boş bir araziye atıp geri döndüğünü, ailesini de kendisini ihbar etmemeleri konusunda yönlendirdiği belirlendi.

İtiraf ve elde edilen bilgiler üzerine ilk ifadesini değiştiren Müslüm Şengül, "Abdulkadir, sürekli eve geç geliyordu. Ben de dışarı çıkmaması konusunda uyardım. Döndükten sonra evdeki pompalı tüfeği temizlemek için çıkarttım. Tüfekle uğraştığım sırada birden ateş aldı ve kardeşim kanlar içerisinde yere yığıldı. Kasıtlı bir şekilde vurmadım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Müslüm Şengül, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #adana #cinayet #ölüm #kardeşini öldürdü
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