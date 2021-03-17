TECAVÜZ EDEN KİŞİYİ AÇIKLADI
TECAVÜZ EDEN KİŞİYİ AÇIKLADI
0
SPOR SALONUNDA VİRÜS BULAŞTIRDI
SPOR SALONUNDA VİRÜS BULAŞTIRDI
0
GIDA İSRAFINDA 3. SIRADAYIZ!
GIDA İSRAFINDA 3. SIRADAYIZ!
0
PEYNİRİN İÇİNDEN ELDİVEN ÇIKTI!
PEYNİRİN İÇİNDEN ELDİVEN ÇIKTI!
0

Kardeşini feci şekilde öldürmüştü. İlk ifadesi ortaya çıktı!

Konya'da şizofreni hastası ağabeyi Soner B.'nin (25), boğazını kesip, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdüğü Yağmur B.'nin (15) cinayeti ile ilgili ayrıntılar ortaya çıktı

Kardeşini feci şekilde öldürmüştü. İlk ifadesi ortaya çıktı!
17 Mart 2021 Çarşamba 12:08

Olay, dün saat 18.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi Gençtürk Sokak'ta meydana geldi. Akşam saatlerinde eve gelen aile fertleri, Yağmur B.'nin kapıyı açmaması ve kilitli olması nedeniyle endişelenerek polise haber verdi. İhbar üzerine gelen ve çilingirle eve giren polis, Buhari İmam Hatip Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Yağmur B.'yi boğazı kesilmiş ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde buldu. Kanlar için yatan Yağmur B.'nin yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemede Yağmur'un ders çalıştığı sırada öldürüldüğü anlaşıldı.

YAĞMUR'U ŞİZOFRENİ HASTASI AĞABEYİ ÖLDÜRMÜŞ

Polis ekiplerince Yağmur'un ölümünü hakkında çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmada Yağmur'un ağabeyi Soner B.'nin şizofreni hastası olduğu, tedavisi için dün Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığı ancak buradan kaçtığı belirlendi. Araştırmalarını bu yönde yoğunlaştıran polis, Yamur'u ağabeyi Soner B.'nin öldürdüğünü tespit etti. Olaydan sonra kaçan ve bir süre sonra eve gelen Soner B., polis ekiplerince gözaltına alındı.  

'CEZALANDIRMAK İSTEDİM'

Soner B.'nin poisteki ilk ifadesinde, "Annem, sürekli kaymakamlığa müracaat edip benim hastaneye yatırılmamı istiyordu. Cezalandırmak için kız kardeşimi öldürdüm. Ömrü boyunca evlat acısı çeksin diye kardeşimi öldürdüm" dediği öğrenildi.

Soner B.'nin ağustos ayında Beyhekim Devlet Hastanesi'nde 'şizofren' tanısıyla tedavi gördüğü belirlendi. Dün de ailesinin istediği üzerine polis eşliğinde ambulansla Konya Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Soner B.'nin, sevk edileceği Beyhekim Devlet Hastanesi'ne yatırılıp tedavi görülmesi kararını "Beni zorla getirdiler. Hastaneden ayrılmak istiyorum. Tedavi olmayacağım. Ben yatmak istemiyorum" diyerek kabul etmediği ortaya çıktı. Tedaviyi kabul etmediği için de acil servis görevlilerince tutanak imzalatılan Soner B.'nin bu işlemleri devam ettiği sırada görevlileri haber vermeden hastaneden kaçtığı belirlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü de Soner B.'nin hastaneden kaçmasıyla ilgili inceleme başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #konya #kardeş ölümü #kardeşini öldürdü #bıçaklama #cinayet
İlişkili Haberler
Kadına şiddete hayır paylaşımı yaptı, 9 gün sonra kardeşini vahşice öldürdü!
Kadına şiddete hayır paylaşımı yaptı, 9 gün sonra kardeşini vahşice öldürdü!
Önceki Haber
Ailesini öldürüp intihar etmişti: Yeğenimi Bitcoin yaktı!
Sonraki Haber
İzmir için hayat kurtaracak uygulama: Acil İzmir
Spor salonunda 45 kişiye virüs bulaştırmış!
Spor salonunda 45 kişiye virüs bulaştırmış!
0
Sokak ortasında yine şiddet!
Sokak ortasında yine şiddet!
0
Ailesini öldürüp intihar etmişti: Yeğenimi Bitcoin yaktı!
Ailesini öldürüp intihar etmişti: Yeğenimi Bitcoin yaktı!
0
Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi alımı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi alımı
0
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi öğretim üyesi alacak
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.