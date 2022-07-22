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Kardeşinin kavgasını ayırmak isteyen abla öldü!

Bursa'da kardeşinin kavga ettiğini duyan 45 yaşındaki Yasemin Çedik hemen olay yerine gitti. Kavgayı ayırmak isteyen Çedik, vücuduna isabet eden iki kurşunla hayatını kaybetti. Kavga eden R.C. ve Y.K.'nin alkollü olduğu öğrenilirken, silahı kimin ateşlediği ise henüz tespit edilemedi

Kardeşinin kavgasını ayırmak isteyen abla öldü!
22 Temmuz 2022 Cuma 11:26

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde önceki gece her ikisi de alkollü olan R.C. ile Y.K. yolda karşılaştı. Husumetli olan taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. R.C.’nin aynı mahallede oturan ablası Yasemin Çedik, kavgayı haber alıp olay yerine gitti. Kavga edenlere yaklaştığında Yasemin Çedik, göğsüne isabet eden 2 kurşunla yere yığıldı.

İhbarla adrese sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Yasemin Çedik, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 3 çocuk annesi Yasemin Çedik, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Çedik, dün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Polis, R.C. ile Y.K.'yi gözaltına aldı. Çedik’in ölümüne neden olan silah ise henüz bulunamadı. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #ölüm #kardeş #kavga #silahlı ölüm
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