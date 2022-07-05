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Kardeşlerini kurtaran iki abla, traktörün altında can verdi!

Ankara'da inekleri kaybolan 3 kız kardeş, ineklerini aramak için traktörle yola çıktı. Bir süre sonra traktörün freni boşaldı. Aracın devrileceğini anlayan kız kardeşler küçük olan kardeşlerini traktörden attı. Devrilen traktörün altında kalan 16 yaşındaki Ayşegül ve 12 yaşındaki Şeymanur Ü. hayatını kaybederken, araçtan atılan 10 yaşındaki kardeş ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı

Kardeşlerini kurtaran iki abla, traktörün altında can verdi!
05 Temmuz 2022 Salı 08:53

Olay, dün akşam saatlerinde Gölbaşı ilçesinin Selametli Şehit Emrah Mahallesinde meydana geldi. Köye getirdikleri sürüden bir ineğin kayıp olduğunu fark eden Ayşegül Ü. ve Şeymanur Ü., yanlarına 10 yaşlarındaki küçük kardeşlerini de alarak traktörle aramaya çıktı. Köyün çevresini dolaşan 3 kızkardeşin bulunduğu traktörün, iddiaya göre engebeli arazide frenleri boşaldı. Aracın devrileceğini anlayan Ayşegül ve Şeymanur A., küçük kardeşlerini araçtan atarak hayatını kurtardı. Ancak kendileri atlamaya fırsat bulamayan 2 kardeş, devrilen traktörün altında kaldı.

Köylülerin yardımıyla aracın altından çıkarılan 2 kardeş, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Doktorların çabalarına rağmen Ayşegül ve Şeymanur A. hayatını kaybederken, yakınları sinir krizi geçirdi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ankara #traktör kazası #kız kardeşler ölüm #traktör ölüm
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