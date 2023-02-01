Karı-koca evlerinde ölü bulundu! Biri asılı diğer ise...

Giresun’un Görele ilçesinde Ali tetik (70) sandalyede çamaşır ipiyle asılı, eşi Sevim Tetik (65) ise evin holünde ölü halde bulundu

Karı-koca evlerinde ölü bulundu! Biri asılı diğer ise...
01 Şubat 2023 Çarşamba 08:21

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Burunucu köyünde meydana geldi. Ali- Sevim Tetik çiftinden haber alamayan yakınları, durumu köy muhtarına bildirdi. Çiftin yaşadığı eve giden muhtar, mutfak camından evin içerisini kontrol etti. Bu sırada muhtar, Ali Tetik’in sandalye üzerinde oturur vaziyette hareketsiz olduğunu fark etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Ali Tetik’in çamaşır ipiyle asılı, eşi Sevim Tetik’in de holde hareketsiz olarak yattığını tespit etti. Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. 1 çocuk sahibi çiftinin cansız bedenleri, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Görele Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #giresun #cinayet #ölüm #haber
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