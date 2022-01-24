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Karı taşıyamayan çatı çöktü, onlarca araç altında kaldı!

24 Ocak 2022 Pazartesi 13:29

Gaziantep’te, üzerinde karların biriktiği pazar yerinin çatısı çöktü. Olayda park halindeki 30 araç hasar gördü. Çökme anı güvenlik kamerasına an be an yansıdı

Olay, öğle saatlerinde Emek Mahallesi’nde meydana geldi. Geçen salı gününden bu yana devam eden kar yağışında pazar yerinin çatısı üzerinde biriken karlar nedeniyle çöktü. Çatı altında bulunan park halindeki 30 araç hasar gördü. İhbarla gelen ekipler, çatının altındaki araçları çıkarmak için çalışma başlattı. Gaziantep Valisi Davut Gül ile Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da olay yerine giderek, ekiplerden bilgi aldı. Çatının çökmesi, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca da saniye saniye kaydedildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #gaziantep #çatı #çatı çöktü #kar #pazar yeri çatı
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