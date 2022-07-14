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Karısını döverek öldürdü, kendini astı!

Isparta'da yaşayan Mustafa Şeref Salman ile eşi Döndü Salman arasında tartışma çıktı. Mustafa Salman eşini döverek öldürdü. Salman daha sonra da kendini astı

Karısını döverek öldürdü, kendini astı!
14 Temmuz 2022 Perşembe 10:04

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Güreşyeri Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Şeref Salman, iddiaya göre tartıştığı eşini döverek öldürdükten sonra evin bodrum katına inerek kendini astı. Olay sonrası eve gelen Mustafa Şeref Salman'ın annesi Fadime Salman, gelinini yerde hareketsiz görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Döndü Salman'ın vücudunda darp izleri tespit etti. Evde arama yapan polis ekipleri, Mustafa Şeref Salman'ı da bodrum katta asılı buldu. İncelemenin ardından çiftin cenazeleri, Uluborlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada Mustafa Şeref Salman'ın, Döndü Salman’dan önce iki evlilik daha yaptığı, çiftin Ankara'da yaşadığı ve yaz mevsiminde Uluborlu ilçesine geldikleri belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ısparta #cinayet #intihar #karısını öldürdü
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