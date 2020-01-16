Karnedeki görüş dikkate alınmalı

Yaklaşık 18 milyon öğrenci hem karnelerini almanın hem de yarıyıl tatiline girmenin heyecanını yaşıyor. Eve gelecek karnenin sürpriz olmayacağına dikkat çeken Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ilgın Başaran, "Karne, yalnızca sayısal değerlerden oluşmaz. Görüş kısmı da dikkate alınmalı. Kötü veya yetersizse gerekçeler iyi dinlenmeli" dedi

2 hafta sürecek yarıyıl tatili öncesi velilere önemli önerilerde bulunan Dr. Öğretim Üyesi Ilgın Başaran, "Yarıyıl tatiline bir dönemin bitişi ve diğer döneme hazırlık olarak bakmak gerekir. Karneyi ise yalnızca sayısal değerler olarak görmemek lazım. Bu nedenle karnede notlar ne kadar kötü olursa olsun öncelikle öğrenciden bunun nedenlerini anlatmasını beklemek daha doğru olacaktır. Çünkü mutlaka bir gerekçesi olacaktır. Yani bırakın öncelikle durumu kendisi yorumlasın. Öte yandan veliler de öğretmen tarafından doldurulan görüşler kısmına dikkat etmeli. Ancak bunlar da standart ve hemen hemen aynı olan görüşlerden oluşmamalı. Görüşler, başarı veya başarısızlıktan öte öğrencinin kişisel gelişimi hakkında bilgi vermeli. Kısacası görüşler notlar dizisinden daha yoğun ve açıklayıcı olmalı" bilgisini verdi.





Elektronik ortamsız bir gün

Her çocuğun başarısını kendi içinde değerlendirmek gerektiğinin altını çizen Başaran, öğrenci başarılarının birbirleriyle kıyaslanmasının yanlış olduğunu söyledi. Yarıyıl tatilinde yapılabilecek aktivitelere de değinen Ilgın Başaran, "Çocuğun zamanını iyi değerlendirebilmesi için aileler yarıyıl tatilini nasıl geçireceklerini önceden planlamalı. Ailecek yürüyüş yapmak, sinemaya, tiyatroya gitmek, aile ziyaretleri gibi aktivitelerle de mutlu bir tatil geçirebilmek mümkün. Belediyelerin ücretsiz olarak açtığı kurslar da önceden takip edilip, çocuğa uygun olanı seçilebilir. Bütün elektronik cihazlardan uzak durup elektronik ortamsız bir gün geçirilebilir. Kitap okumak isteyen çocuklar için de evde gürültüsüz ve sakin bir ortam oluşturulabilir" önerisinde bulundu.