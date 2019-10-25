Karneler değişiyor

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci karneleri ile ilgili yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Taslak çalışmaya göre karneler tek sayfa olmayacak ve not değerlendirmesinin yanı sıra öğrencilerin derslerdeki gelişim süreci ile ilgili bilgiler de yer alacak.

Yeni karneler için Avrupa ülkelerindeki örnekler incelenirken, konuyla ilgili uzman görüşleri alındı. Planlanan değişiklikler hayata geçirilirse karneler artık tek sayfa olmayacak. Karnelerde sadece not değerlendirmeleri yer almayacak, öğrencilerin derslerdeki gelişim süreci ile ilgili bilgilere de yer verilecek.

İnceleme aşamasında

Karnelerde öğrencilerin derslerdeki gelişim süreci ile ilgili 'Ezber yapabiliyor mu?', 'Derste söz hakkı istiyor mu?', 'Yüksek sesle okuyabiliyor mu?', 'Okuyabildiğini anlayabiliyor mu?', 'Bir kitabı okuyup anlatabiliyor mu?' sorularına yanıt bulunacak. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu çalışmanın bu eğitim öğretim yılını kapsamadığına dikkat çekilerek, "Medyaya yansıyan 'öğrenci karneleri değişiyor' başlıklı haberde yer alan çalışma, henüz inceleme ve değerlendirme aşamasındadır. Haberde yer alan teknik detayları teyit etmemekteyiz. Çalışmamız bu eğitim öğretim yılını kapsamamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Öğretmen Kitaplığı yayında

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okumak, araştırmak ve bilgiye ulaşmayı kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan 'Öğretmen Kitaplığı' uygulamasının devreye alındığını söyledi. Bakan Selçuk, 'Öğretmen Kitaplığı' aplikasyonuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Okumak, araştırmak, bilgiye ulaşmak için öğretmenlerimizin yolunu açan 'Öğretmen Kitaplığı' aplikasyonu yayında. Telefonunuza yüklediğiniz uygulama ile kitaplara ulaşabilir, yeni kitap güncellemelerini takip edebilirsiniz.