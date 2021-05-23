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Karpuzları kepçe ile toplanan pazarcılar isyan etti

Kayseri'de pazar yerinde pazarcıların karpuzları kepçeyle toplandı. Karpuzların yarıdan çoğu parçalanırken diğer kalanların yurtlara dağıtılacağı söylendi. Pazarcı genç "Ben vatan haini olsam, bu kadar şeyi yapmazdınız" dedi

23 Mayıs 2021 Pazar 13:50

Kayseri'nin Melikgazi pazar yerinde kamyonla izinsiz karpuz satan pazarcıların karpuzları zabıta ekipleri tarafından kepçeyle toplandı. Zabıta memurları, karpuzların yurtlara dağıtılacağını söyledi.

Kayserihaberler.com'da yer alan habere göre olaya tepki gösteren pazarcı ise video çekerek haber kanallarına gönderip isyanını dile getirdi.
Pazarcı şöyle konuştu:

"Ben vatan haini olsam,bu kadar şeyi yapmazdınız. Satacağımız bu karpuzlarla 9 çocuğa ekmek götürüyoruz biz. Ekmeğimizle oynuyorsunuz, hiç mi vicdanınız yok? Yazık günah değil mi bunca parçalanan karpuzlara? Biz bunları satabilmek için devlete 2.500 civarı vergi ödedik. Şimdi giden paralara ne olacak? Allah'tan korkun günah değil mi? Allah kitap kuran kabul eder mi bunu ? Biz Allah kulu değil miyiz? Karpuzları ben parasıyla aldım. Hırsızlık yapmıyorum."

Etiketler; #kayseri #kayseri karpuzcu #karpuzcu pazar #kepçe ile toplanan karpuz #karpuzcu isyan
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