Kars Şeker Fabrikası personel alacak

Kars Şeker Fabrikası şeker ambarı tahmil tahliye ve ambalajlamada çalışmak üzere 42 kişi alacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Kars Şeker Fabrikası kristal şeker ambalajlama ve torbalama işi için 21, şeker ambarı tahmil tahliye işi için 18, şeker ambarı tahmil tahliye için için devamlı çalışacak 3 kişi alımı yapacak.

2021/2022 Yılı Kampanyası Üretime Destek T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliğine göre (4734/3-g) açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, ihale tüm katılımcılara açıktır.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.



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