Kaş Belediyesi memur alacak

Kaş Belediye Başkanlığı memur alımı yapacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Antalya İli Kaş Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

İlan edilen boş memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile birlikte 22.08.2022 ile 26.08.2022 tarihleri arasında Kaş Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Evrak Kayıt bürosuna şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile başvuruda bulunabilecektir.



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