ALSANCAK STADI NE ZAMAN BİTECEK?
ALSANCAK STADI NE ZAMAN BİTECEK?
0
TOPUKLU AYAKKABININ ZARARLARI
TOPUKLU AYAKKABININ ZARARLARI
0
SAÇ EKİMİ NASIL YAPILIR?
SAÇ EKİMİ NASIL YAPILIR?
0
18 MİLYON KİŞİ AŞISIZ!
18 MİLYON KİŞİ AŞISIZ!
0

Kastamonu'da ölü sayısı 49'a yükseldi

Selin etkili olduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bir kişinin daha cesedine ulaşıldı. Böylece Kastamonu'da ölü sayısı 49'a yükseldi

Kastamonu'da ölü sayısı 49'a yükseldi
15 Ağustos 2021 Pazar 13:36

Selin vurduğu Bozkurt ilçesinde kayıp 1 kişinin daha cesedi bulundu. AFAD'dan yapılan açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısı 49'a yükseldi. AFAD, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, 112, UMKE, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, Belediyeler, İl Özel İdaresi, sivil toplum kuruluşları ve AFAD gönüllülerinden oluşan 4 bin 367 personel ile kayıpları arama çalışmaları sürüyor.

SAHİLDE ARAMA 

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen gönüllü arama kurtarma ekipleri de çalışmalara destek veriyor. ANDA Kardeşe Vefa Derneği arama kurtarma ekipleri oldu. Diyarbakır ve Batman'dan gelen 2'si kadın 5 kişilik ekip, Ezine Çayı'nın Karadeniz'le buluştuğu Abana sahilinde aramalara destek oldu. Sel sularının döküldüğü bölgede kaybolan kişileri arayan ekipler, sel suları ile Karadeniz'e sürüklenen bir köpeği de son anda kurtardı.

'ÇALIŞMALAR BİTENE KADAR BURADAYIZ'

Dernek üyesi Veysi Sertkaya, Diyarbakır ve Batman'dan geldiklerini belirterek "Bu yaraları hep birlikte saracağız. Kaybolan vatandaşlarımız var. Onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Biz de deniz kenarında arama yapıyoruz. Şu anda denizde kuvvetli dalga olduğu için sahilde arama yapıyoruz. Çalışmalar bitene kadar buradayız. Burada bulunmamamızın sebebi arkadaşlarımıza yardımcı olmaktır" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kastamonu #ölüm #afad #kastamonu sel #sel
Önceki Haber
Topuklu ayakkabının zararları
Sonraki Haber
Kocasını öldürmüştü, ilk sözleri ortaya çıktı!
Kılıçdaroğlu sel bölgesinde: Bu çok acı bir şey
Kılıçdaroğlu sel bölgesinde: Bu çok acı bir şey
0
Kocasını öldürmüştü, ilk sözleri ortaya çıktı!
Kocasını öldürmüştü, ilk sözleri ortaya çıktı!
0
Yanan alanlarda vahşi yaşam yok oldu!
Yanan alanlarda vahşi yaşam yok oldu!
0
Selde aracıyla sürüklenmişti. Kurtuluş hikayesini anlattı
Selde aracıyla sürüklenmişti. Kurtuluş hikayesini anlattı
0
Sel bölgelerine jeneratör taşınıyor
Sel bölgelerine jeneratör taşınıyor
0
Rize'de inanılmaz görüntü! 30 metre kaydı!
Rize'de inanılmaz görüntü! 30 metre kaydı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.