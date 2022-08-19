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Kastamonu'da zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı

Kastamonu'da zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı
19 Ağustos 2022 Cuma 08:50

Kastamonu Taşköprü'de bir otomobilin sürücüsü, önündeki motosiklete çarpmamak için ani fren yaptı. Sürücü daha sonra direksiyon hakimiyetini kaybedince karşı şerite geçti ve buradan gelen 3 otomobille çarpıştı. Meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Taşköprü yolu 12'nci kilometresindeki Hatipli Köyü mevkisinde meydana geldi. Taşköprü istikametinden Kastamonu'ya seyir halinde olan Şükrü Güler, Hatip Köyü mevkisinde önüne çıkan motosiklete çarpmamak için aniden frene bastı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Şükrü Güler'in kullandığı otomobil, karşı şeride geçerek önce Tuncel Yılmaz yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı, Ardından 2 otomobil kaza yapan araçlara çarptı.

Can pazarının yaşandığı kazada otomobillerde bulunan bazı kişiler araçların içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Demir yığını haline dönüşen araçlarda sıkışanlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Şükrü Güler, Tuncel Yılmaz ve Veli Özdemir hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Adem Z., Ziya B., Nezahat G., Mustafa S. ve Mehmet K. ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kastamonu #kaza #trafik kazası #ölüm
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