Kastamonu'daki selde ölü sayısı artıyor!

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinde can kaybı, Çatalzeytin ilçesinde heyelanda yaşamını yitiren 1 kişi ile 34'e yükseldi. İlçede arama- kurtarma çalışmaları sürüyor

Kastamonu'da çarşamba günü etkili olan şiddetli yağış; Bozkurt, Azdavay, Pınarbaşı, Küre, İnebolu, Cide ve Abana ilçelerinde sele neden oldu. Sel en çok 5 bin 400 nüfuslu Bozkurt'u vurdu. Yağış ile birlikte ilçe merkezinden geçen Ezine Çayı taştı. Çayın taşmasıyla oluşan sel cadde ve sokakları içine aldı; evler, iş yerleri sular altında kaldı. Su seviyesi bazı bölgelerde 4 metreye kadar yükselirken, araçlar sürüklendi. Ezine Çayı kenarında bulunan ve 3 yıl önce yapılan 8 katlı Ölçer Apartmanı yıkıldı, yanında bulunan 2 binanın ön cephesi çöktü.



CAN KAYBI 34'E ÇIKTI



AFAD'dan yapılan açıklamada, Çatalzeytin ilçesinde ilk gün meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden 1 kişi ile sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı, 34'e yükseldi. İlçede arama- kurtarma çalışmaları sürüyor. Havadan helikopterler, karadan ise botlar ve iş makineleriyle yürütülen çalışmalarla çok sayıda kişi tahliye edildi. Bugün sabahın ilk ışığıyla birlikte arama çalışmaları devam etti. Çalışmalar yıkılan ve içinde bazı kişilerin olduğu düşünülen Ölçer Apartmanı enkazında yoğunlaştı. Enkazda daha rahat çalışma yapılabilmesi için Ezine Çayı’nın ortasına şerit çekilerek suyun yönü değiştirildi. AFAD ekipleri, burada çalışmalarını sürdürüyor.



VALİLİKTEN '250- 300 CESET TOPLANDI' İDDİALARINA YALANLAMA

Kastamonu Valiliği, sel felaketinin yaşandığı bölgede, '250- 300 ceset toplandığı ve kimliklerinin tespit edilemediği' yönünde çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Maalesef bugün bazı şahıslarca, 250- 300 ceset toplandığı ve kimliklerinin tespit edilemediği şeklinde, gerçek dışı açıklamalarda bulunulmuştur. İlimizde şu ana kadar hayatını kaybeden 32 vatandaşımız bulunmaktadır. Sel felaketi ile mücadelemizi zaafa uğratmaya dönük, bu açıklamayı kınıyoruz."