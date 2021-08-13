Kastamonu felaketi yaşıyor! Ölü sayısı sürekli artıyor!

Karadeniz bölgesi sel felaketiyle boğuşuyor. Acı haberler üst üste geldi. Bölgeden çok sayıda ölüm haberi geliyor

Karadeniz bölgesi sel felaketini yaşıyor. Selde hayatını kaybeden vatandaşlarımınız sayısı da artıyor. AFAD'ın son verilerine göre şimdiye kadar Kastamonu'da 25, Sinop'ta 2 kişi hayatını kaybetti. Bartın'da ise kayıp bir kişi aranıyor.



Karadeniz bölgesindeki sağanak yağmur nedeniyle ortaya çıkan sel ve heyelan felaketlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Su baskınları nedeniyle evlerin yıkıldığı, yüzlerce vatandaşımızın tahliye edildiği bölgede yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye ulaştı.