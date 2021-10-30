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Kastamonu Üniversitesi 42 kişi alacak

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi ve araştırma görevlisi olarak toplamda 42 kişi alımı yapacak

Kastamonu Üniversitesi 42 kişi alacak
30 Ekim 2021 Cumartesi 11:14

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Kastamonu Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 657 sayılı Kanun’un ve 2547 sayılı Kanun’un, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitenin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları Yönergesi(1) ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümleri gereğince öğretim elemanı alımı yapacaktır.

İlan için başvurular başlamış olup, 11 Kasım 2021 tarihine kadar sürecektir.


 

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