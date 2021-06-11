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Kastamonu Üniversitesi akademik personel alacak

Kastomanu Üniversitesi'nin 34 akademik personel alımı yapacağı öğrenildi

Kastamonu Üniversitesi akademik personel alacak
11 Haziran 2021 Cuma 09:52

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Kastamonu Üniversitesi 34 akademik personel alımı yapacak. İlanda şu ifadeler kullanıldı: "10/07/2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 657 sayılı Kanunun ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin alakalı maddeleri ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları Yönergesi (1) ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in alakalı hükümleri gereğince Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır."

 


Müracaat Başlama Tarihi : 11.06.2021
Son Müracaat Tarihi : 25.06.2021 (Mesai Bitimi İtibariyle)


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