Kastamonu Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Kastamonu Üniversitesi ilanda yazılı birimlerine 657 sayılı Kanun, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitenin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları Yönergesi(1)nin ilgili hükümleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır.

İlan için başvurular 23 Aralık 2022 tarihi ile 23 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.



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