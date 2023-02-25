Katar’ın bağışladığı 10 bin konteynerin bir bölüm daha yola çıktı

Katar devletinin Türkiye’deki deprem felaketi sonrasında insani yardım kapsamında sağladığı 10 bin yaşam konteynerinin bir kısmı, Perşembe günü Doha’dan gemiyle yola çıktı. Türkiye’nin Doha Büyükelçiliği tarafından organize edilen bağış kampanyası kapsamındaki 350 tonluk insani yardımın da beraberinde gönderildiği belirtildi.

Deprem felaketi sonrasında Katar’dan Türkiye’ye gönderilen insani yardımların 600 tona ulaştığı belirtilirken Katar devleti ve Katar Kalkınma Fonu tarafından sağlanan 10 bin yaşam konteynerlerinden bir bölümün daha Perşembe günü Doha’dan gemiyle yola çıktığı açıklandı. Türkiye’nin Doha Büyükelçiliği tarafından organize edilen bağış kampanyası kapsamındaki 350 tonluk insani yardımın da aynı gemiyle Türkiye’ye doğru yola çıktığı belirtildi.

TÜRK BAYRAĞI YANSITILDI

Katar devleti tarafından deprem felaketinden sonra Türkiye’ye gönderilen insani yardımların yanı sıra 7 Şubat’ta 120 kişilik bir arama kurtarma ve sağlık ekibini Türkiye’ye göndermiş ve ekipler Gaziantep’in depremden etkilenen bölgelerinde çalışmalarını sürdürmüştü. Öte yandan Katar’ın başkenti Doha’da bulunan bazı sembol binalara 10 Şubat’ta Türkiye Cumhuriyeti’nin bayrağı yansıtılarak dayanışma vurgulanmıştı.