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"Katarlı öğrenciler Türkiye'de sınavsız tıp fakültesine girecek" iddiasına yanıt geldi

Katarlı öğrencilerin, tıp fakültelerine sınavsız ve ücretsiz gireceğine ilişkin servis edilen haberler büyük tartışma yarattı

"Katarlı öğrenciler Türkiye'de sınavsız tıp fakültesine girecek" iddiasına yanıt geldi
25 Haziran 2021 Cuma 14:42

Milli Savunma Bakanlığı, Katarlı gençlere Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi hakkı verileceği iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Katarlıların tıp fakültelerine sınavsız ve ücretsiz gireceği iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Bu protokol askeri sağlık alanında işbirliği protokolü ve misafir personel ve misafir öğrenciler, Katar Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan askeri sivil personel ile Katar silahlı kuvvetlerinde görev yapmak üzere eğitim alacak personeli kapsıyor. Her Katarlının sınavsız tıp fakültelerine girmesi diye bir şey yok bu protokolde. Detaylı bilgilendirme yapılacak" ifadelerine yer verildi.

Türkiye ile Katar arasında 2 Mart 2021 tarihinde "Askeri sağlık alanında eğitim ve iş birliği" protokolü adlı bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma uyarınca, Türkiye'nin en büyük askeri üslerinden birine ev sahipliği yapan Katar ile askeri iş birliğinin kapsamı daha da genişledi.

Anlaşmanın maddeleri uyarınca iki devletin askeri personel ve öğrencileri karşılıklı olarak eğitilecek. Protokol ile tıp fakültesi, diş hekimliği eğitimi, eczacılık eğitimi, hemşirelik eğitimi gibi alanlarda eğitici, danışman, gözlemci, uzman personel, öğretim elemanı ve askeri öğrenci değişimi öngörülüyor.

Ayrıca eğitim için seçilecek personellerin, Türkiye ve Katar'ın ulusal mevzuat hükümleri kapsamında değerlendirileceği belirtiliyor. Günümüzde YÖK mevzuatına göre Türkiye'de eğitim alacak (askeri personeller hariç) tüm yabancı öğrencilerde istisna olmaksızın sınav şartı aranıyor.

Etiketler; #katar #katarlı öğrenciler #tıp fakültesi
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