ÇAY TÜRLERİ ARASINDAKİ FARKLAR
ÇAY TÜRLERİ ARASINDAKİ FARKLAR
0
BÜLENT ERSOY AŞI OLDU
BÜLENT ERSOY AŞI OLDU
0
İZMİR'DE 425 BİN DOZ AŞI YAPILDI
İZMİR'DE 425 BİN DOZ AŞI YAPILDI
0
HASTANEYE KALDIRILDI
HASTANEYE KALDIRILDI
0

Kavga ihbarına giden polis ceset buldu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, bir evde kavga olduğu yönünde ihbar alan polis ekipleri, söz konusu adreste Saniye Kaçar'ın (66) cansız bedeni ile karşılaştı. Kaçar'ın, ağabeyi E.Ç. (69) ve yengesi G.Ç. (55) tarafından öldürüldüğü belirlendi

Kavga ihbarına giden polis ceset buldu
20 Şubat 2021 Cumartesi 09:19

Olay, dün öğle saatlerinde Gemlik ilçesine bağlı Küçük Kumla Mahallesi’nde meydana geldi. Bir apartmanın giriş katından kavga sesleri geldiğini duyan vatandaşlar polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine söz konusu adrese polis ekibi sevk edildi. Gelen ekipler kapısını çaldıkları daireye girince Saniye Kaçar’ın yerde hareketsiz yattığını gördü. Bunun üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kaçar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Saniye Kaçar’ın cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

CİNAYETİ ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF ETTİLER

Olayla ilgili soruşturma başlatan Gemlik polisi, Saniye Kaçar’ın birlikte yaşadığı ağabeyi E.Ç. ile yengesi G.Ç.’ye evde ne yaşandığını sordu. E.Ç., olay yerinde verdiği ilk ifadesinde kardeşinin psikolojik sorunları olduğunu, kendi kendini yere atıp kafasını duvara vurduğunu iddia etti. Karı- kocanın hareketlerinden şüphelenen Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturmayı derinleştirerek E.Ç. ve G.Ç.'yi gözaltına aldı. Çapraz sorguya alınan karı- koca emniyette verdikleri ifadede Saniye Kaçar’ı kendilerinin öldürdüğünü itiraf etti. Şüphelilerin ifadelerinde 7 aydır Saniye Kaçar ile birlikte yaşadıklarını, ara ara tartıştıklarını söyledikleri ve cinayetle ilgili birbirlerini suçladıkları öğrenildi. E.Ç. ve G.Ç.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #ceset #cinayet #ölüm
Önceki Haber
Bülent Ersoy aşı oldu
Sonraki Haber
İntihar önleyici  çözümler şart
İstanbul Rumeli Üniversitesi öğretim üyesi alacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Eşi tarafından öldürülen diyetisyenin babası: Meğer celladını kurtarmış
Eşi tarafından öldürülen diyetisyenin babası: Meğer celladını kurtarmış
0
Maden ocağında kaza: 2 ölü
Maden ocağında kaza: 2 ölü
0
Eşinin odaya kilitlediği kadın, balkondan düştü!
Eşinin odaya kilitlediği kadın, balkondan düştü!
0
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 15 kişi alacak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 15 kişi alacak
0
Fenerbahçe Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Fenerbahçe Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.