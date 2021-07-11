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Kavgayı ayırmak isterken canından oldu!

Kavgayı ayırmak isterken canından oldu!
11 Temmuz 2021 Pazar 14:43

Antalya'da parkta koyun otlatan bir grup ile muhtar Adnan Uç arasında kavga çıktı. Kavgayı ayırmaya çalışan Eşref Demircan (31), başına aldığı satır darbesiyle hayatını kaybetti.

Olay, 9 Temmuz'da saat 22.30 sıralarında Baraj Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Parkta koyun otlatanlardan rahatsız olan mahalleli, muhtar Adnan Uç'a haber verdi. Parka gelen Muhtar Uç, gruptaki 6 kişiden, koyunları başka yerde otlatmalarını istedi. Karşılıklı tartışmanın ardından kavga çıktı. Finans işi yaptığı öğrenilen Eşref Demircan, kavgayı ayırmak istedi, gruptaki bir kişinin elindeki tabancayı aldı. Bu arada arkadan yaklaşan bir kişi, Demircan'ın başına satırla vurdu. Kavgayı görüp olay yerine gelen muhtarın kardeşi Ayhan Uç da başından yaralandı.

Haber verilmesi üzerine gelen polis, tarafları ayırdı. Yaralılar ambulansla hastanelere götürüldü. Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eşref Demircan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan ailesi tarafından alınan Demircan'ın cansız bedeni, Burdur'un Çavdır ilçesinde toprağa verildi. Kavgaya karışan ve cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan Mertcan D. ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #ölüm #satırla öldü #kavga ayırmak isterken öldü
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