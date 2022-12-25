Kavgayı merak edip evinin önüne çıktı, hayatını kaybetti!

Aksaray'da kapısının önünden gelen sesleri duyup merak eden 21 yaşındaki Ayhan Şakar, kavgaya karışan ve kaçmaya çalışan 26 yaşındaki Emre Bilgen'in minibüsle geri manevra yapmasıyla minibüsün altında kaldı. Hastaneye kaldırılan Şakar, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şakar'ın bir hafta önce nişanlandığı öğrenildi. Sürücü Bilgen ise tutuklandı

Olay, önceki gün saat 23.30 sıralarında, Hacılar Harmanı Mahallesi 5871 Sokak'ta meydana geldi. Emre Bilgen 68 S 0484 plakalı minibüsle, trafikte tartıştığı kimliği belirlenemeyen sürücüyü takip etti. Bir süre sonra Bilgen, durdurduğu sürücü ile tartışmaya başladı. Evinin önünde tartışanların sesini duyan tekstil işçisi Ayhan Şakar dışarı çıktı. Kavgaya karışan Emre Bilgen, kaçmak için minibüsüyle geri manevra yaptığı sırada Ayhan Şakar'a çarptı. Yaralanan Şakar, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Ayhan Şakar'ın yaklaşık bir hafta önce nişanlandığı öğrenildi.

Emre Bilgen, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Aksaray'da evinin önünden gelen sesleri duyup dışarı çıkan Ayhan Şakar'ın, karıştığı kavgadan kaçmak isterken minibüsüyle manevra yaparken çarpıp ölümüne neden olan Emre Bilgen (26), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ayhan Şakar'ın cenazesi ise Somuncu Baba Külliyesi’nde kılınan namaz sonrası Evrah Mezarlığı’nda toprağa verildi.