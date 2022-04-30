ALTAY KÜME DÜŞTÜ MÜ?
ALTAY KÜME DÜŞTÜ MÜ?
0
'İZMİR SOĞANI' KEŞFEDİLDİ
'İZMİR SOĞANI' KEŞFEDİLDİ
0
İZMİR YİNE ÖNCÜ OLDU
İZMİR YİNE ÖNCÜ OLDU
0
DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIMLAR!
DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIMLAR!
0

Kayadan düşen asker şehit oldu!

Kayadan düşen asker şehit oldu!
30 Nisan 2022 Cumartesi 12:23

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta devam eden 'Eren Abluka-5' operasyonunda görevli Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün'ün, kayadan düşüp şehit olduğunu duyurdu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Şırnak Cudi Dağı Kenyamevik Tepe bölgesinde devam eden 'Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsrafil Işık' operasyonunda görevli Şırnak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı 3'üncü JÖH Bölge Komutanlığı personeli Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün, mevzi değiştirildiği sırada kayadan düşerek ağır yaralanmıştır. Yaralı personelimiz helikopterle olay yerinden hemen alınarak hastaneye kaldırılmış, ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.

Tekirdağ'a şehit ateşi düştü
 

Şırnak’ta, PKK’lı teröristlere yönelik düzenlenen 'Eren Abluka-5' operasyonunda kayadan düşüp şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün’ün (32) acı haberi, Tekirdağ’ın Saray ilçesindeki ailesine ulaştı.

Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün’ün şehit olduğu haberi, Tekirdağ’ın Saray ilçesi Ayazpaşa Mahallesi’nde oturan ailesine verildi. Saray Kaymakamı Adem Ünal ile İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emrah Kaya ve İlçe Emniyet Müdürü Vahap Uyar’dan acı haberi alan annesi Şermin ve babası Fikri Akgün, gözyaşlarına boğuldu. Şehit evine Türk bayrakları asılırken, yakınları ve komşuları taziye ziyaretinde bulunmaya başladı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün’ün eşinden boşandığı ve 1 çocuk babası olduğu belirtildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #şehit #tekirdağ şehit #kayadan düşen asker #şehit haberi
Önceki Haber
Ablası ölmüştü, Ege'den umutlandıran haber geldi
Sonraki Haber
Kayadan düşen asker şehit oldu!
Taksinin çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü!
Taksinin çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü!
0
14 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan 4 kişi tutuklandı
14 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan 4 kişi tutuklandı
0
Sayıştay Başkanlığı Denetçi Yardımcısı adayı alacak
Sayıştay Başkanlığı Denetçi Yardımcısı adayı alacak
0
Gazi Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Gazi Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Boğaziçi Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
Boğaziçi Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
0
Dereye düşen çocuk hayatını kaybetti!
Dereye düşen çocuk hayatını kaybetti!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.